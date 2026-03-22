Rescaten lleus als 2 joves que quedaven atrapats en un edifici a Esparraguera (Barcelona)

2 menors més pateixen fractures després d'un "col·lapse estructural" a l'antic hospital del municipi
BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han rescatat ferits lleus a 2 joves aquest diumenge a la tarda que quedaven atrapats a l'interior de l'antic Hospital d'Esparraguera (Barcelona) després d'un "col·lapse estructural", i després que en un primer moment aconseguissin treure a altres 2 menors en estat greu.
En un missatge a X recollit per Europa Press, els Bombers han explicat que han rebut l'avís a les 18.06 hores i que, en un primer moment, han pogut treure a 2 adolescents que han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, un en estat greu i l'altre menys greu.
Més tard, els equips de rescat han pogut treure als altres 2 joves de l'edifici col·lapsat que, segons els Bombers, estan lleus i se'ls ha traslladat a l'Hospital de Martorell (Barcelona).
En el rescat han treballat 6 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una unitat conjunta de Bombers i SEM.
Després de rescatar als 2 primers joves, els Bombers han analitzat l'afectació estructural de l'edifici i han pogut contactar amb els altres 2 joves que seguien a l'interior, fins que se'ls ha rescatat.