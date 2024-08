Rescaten a 5 escaladors atrapats en un penya-segat de nit a Torroella de Montgrí (Girona)

GIRONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han rescatat durant la nit d'aquest divendres al dissabte a cinc escaladors atrapats en un penya-segat de la Costa Brava que no havien pogut arribar abans que s'acabés el dia al final de la via Intrèpida Sirena, a la zona de Punta Milà, al terme municipal de Torroella de Montgrí (Girona).

Els efectius van arribar passades les 21.20 hores, i es van trobar a un escalador que havia pogut sortir de la via, un altre que estava enmig de l'últim llarg, i a altres tres asseguts en una roca a uns 60 metres per sobre de l'aigua del mar, han explicat els Bombers de la Generalitat en diversos missatges en X recollits per Europa Press.

Els Bombers de la Generalitat van activar afectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) d'Olot i Cerdanyola i quatre dotacions de suport.

OPERATIU

Per al rescat, els bombers van muntar una línia de vida per assegurar el personal intervinent, i van instal·lar un bípode de rescat amb cordes.

Els efectius van evacuar als escaladors des de la paret, un a un i acompanyats en tot moment per un agent del GRAE, i tots van resultar il·lesos.