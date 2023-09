Rescaten 12 persones durant les inundacions a les Terres de l'Ebre (Tarragona)

Les zones més afectades són Santa Bàrbara i la zona litoral d'Alcanar



TARRAGONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han rescatat 12 persones en l'episodi de pluges que ha generat inundacions a les Terres de l'Ebre (Tarragona), de les quals 10 estaven atrapades en vehicles "sobretot en passos subterranis on hi havia molta quantitat d'aigua".

L'inspector de Bombers d'Amposta (Tarragona), Oriol Corbella, ha declarat els periodistes aquest diumenge a la tarda que treballen amb 47 vehicles, 17 dels quals són bombes per buidar garatges i baixos inundats.

Corbella ha explicat que les zones més afectades són Santa Bàrbara i la zona litoral d'Alcanar (Tarragona), on les rieres "han afectat les urbanitzacions que hi ha i hi ha hagut moltes cases que han resultat afectades".

18 EDIFICACIONS DANYADES

Cap a les 19 hores, el cos té comptabilitzades 18 edificacions que han resultat danyades (el que no implica que tinguin un "risc de col·lapse estructural") i 13 infraestructures danyades, com ara carreteres i passejos.

A més de les afectacions en infraestructures, Corbella ha afegit que hi ha hagut cotxes afectats, però tots han estat "cotxes que no tenien persones dins".

Els Bombers esperen buidar aquest diumenge a la nit totes les estructures inundades i té dos equips d'arquitectes fent tasques de verificació amb la finalitat de què les zones afectades es puguin considerar "segures" per fer treballs de manteniment i arreglar els desperfectes.