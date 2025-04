Rescatats dos escaladors catalans i una senderista al Pirineu aragonès

OSCA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Grups de Rescat Especial d'Intervenció en Muntanya de la Guàrdia Civil (GREIM) han dut a terme aquest diumenge dues operacions de rescat al Pirineu aragonès en què han hagut d'auxiliar a Viacamp i Lliterà (Osca) una parella d'escaladors de Barcelona, un d'ells amb una fissura en una costella, i una senderista de Madrid amb un quadre de còlic nefrític a Torla-Ordesa, també a la província d'Osca.

El primer avís, rebut diumenge a les 13.00 hores, va alertar sobre una senderista de 61 anys, veïna de Madrid, que no podia prosseguir l'excursió a la zona de les Grades de Soaso, al terme municipal de Torla-Ordesa, per un possible còlic nefrític.

El segon avís es va produir a les 16.25 hores i van fer constar que dos escaladors reclamaven auxili des de la cresta Urquiza Olmos, al terme municipal de Viacamp i Lliterà (Osca) perquè un d'ells s'havia desestabilitzat en una maniobra de rapel i s'havia donat un cop al costat, la qual cosa li podria haver provocat una fissura en una costella.

El GREIM d'Osca, la Unitat Aèria d'Osca i el metge del 061 es van mobilitzar i, després de sobrevolar la zona i localitzar els dos escaladors, de 50 anys --el lesionat-- i de 40 anys el seu company, tots dos veïns de Barcelona, van ser evacuats i traslladats amb l'aeronau fins al seu vehicle.