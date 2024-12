Rescatats 10 tripulants d'un pesquer després de patir un incendi prop del cap de Salou

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Salvament Marítim de Tarragona ha coordinat aquest dimecres a la matinada el rescat dels 10 tripulants del pesquer 'L'Avi Juanito', que ha patit un incendi 10 milles al sud del cap de Salou (Tarragona).

A les 4.04 hores, els tripulants del pesquer, de 25 metres d'eslora, han enviat un mayday en què comunicaven que tenien un incendi i que abandonaven el pesquer, informa el Centre de Salvament en un comunicat.

L'estació costanera de València ha rebut la crida i, immediatament, el Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona ha mobilitzat l'embarcació d'intervenció ràpida Salvamar Fomalhaut amb base a Tarragona, l'helicòpter Helimer 207 amb base a Reus (Tarragona) i el remolcador Punta Mayor des de Tarragona.

El pesquer Hermanos Brull Vila ha respost a la crida de socors després d'indicar que era a 3 milles i es dirigia a la zona, mentre que 'L'Avi Juanito' informava per ràdio que els tripulants ja havien abandonat el pesquer.

A les 4.47 hores el Helimer 207 ha informat que els tripulants estaven sent recollits pel pesquer Hermanos Brull Vila, mentre es mantenia la il·luminació de l'operació en espera de confirmar si tots 10 estaven fora de perill.

IL·LESOS

Aproximadament una hora després, la Salvamar Fomalhaut ha arribat a la zona, s'ha situat en paral·lel al pesquer Hermanos Brull Vila, ha confirmat que tots els nàufrags havien estat rescatats il·lesos i els ha trasbordat per portar-los al Port de Tarragona.

En retirar-se el Helimer 207 ha informat que el pesquer estava totalment embolcallat en flames i el remolcador Punta Mayor ha mantingut la vigilància a la zona per comprovar que no hi havia contaminació i retirar algunes restes que han sortit a flotació.