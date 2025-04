Rescatat un jove que va caure des d'uns 9 metres a unes roques a Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat van rescatar diumenge a la tarda un jove que havia caigut des d'una alçària d'entre 6 i 9 metres a una zona de roques de la cala del Vigatà, a Sant Feliu de Guíxols (Girona), segons han informat els bombers aquest dilluns en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'avís es va rebre a les 19.12 i, com que el rescat marítim no era possible pel mal estat de la mar, es va activar un helicòpter i el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, a més de 3 dotacions terrestres que van fer la primera atenció al ferit, juntament amb els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els bombers van immobilitzar el jove per fer una extracció en llitera amb grua des de l'helicòpter i posteriorment el van traslladar al port, on va ser atès pel SEM.

En el rescat també hi van participar efectius de Salvament Marítim, la policia local de Sant Feliu i els Mossos d'Esquadra.

El ferit, que estava conscient, però amb alguna possible fractura, segons ha informat l'Ajuntament de Sant Feliu en un comunicat a Instagram recollit per Europa Press, va ser traslladat en helicòpter fins a un hospital a les 20.25 hores.