Rescatades cinc persones que navegaven a la deriva a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va rescatar cinc persones que navegaven en una embarcació a la deriva el passat 1 de maig a Mataró (Barcelona), segons ha informat el cos policial aquest dilluns en un comunicat.
Els fets es van produir quan, cap a les 11:50 hores, una patrulla de la costa catalana va rebre una trucada general d'urgència d'una embarcació d'esbarjo, que anava sense control per una avaria al motor i que era a una milla nàutica (1,85 km) de la platja de Mataró.
El vaixell de la Guàrdia Civil es trobava a 15 milles nàutiques (27,78 km), però va aconseguir arribar en uns 50 minuts fins a l'embarcació, que va ser localitzada a 500 metres de l'espigó nord del Port de Mataró i a 300 metres de la platja.
Després de comprovar que no havia entrat aigua al vaixell, els agents van iniciar el remolc fins al port mitjançant un cap subjectat a la popa del patruller.
Els cinc ocupants van ser desembarcats sense lesions i, per tant, no va caldre activar recursos sanitaris ni traslladar-los a un centre mèdic.