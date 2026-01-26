Es reprodueix la incidència en el centre d'Adif d'Estació de França i Rodalies torna a suspendre's

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El servei de Rodalies torna a suspendre la circulació de trens per segona vegada aquest dilluns a les 7.24 hores després de reproduir-se la incidència en el centre de control d'Adif de l'Estació de França (Barcelona) que ha obligat a tallar el servei per primera vegada a primera hora.
Així ho han informat fonts de Renfe a Europa Press, després que es resolgués la primera incidència i es recuperés el servei a les 7.05 hores.
Després de la primera incidència, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha assenyalat que la causa d'aquesta incidència "està per determinar" i que s'està investigant.