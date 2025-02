Representants de La Bressola criden a que es defensi el català com una "llengua viva"

Lamenten el "desequilibri" econòmic de l'entitat des del 2020

BARCELONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Representants de La Bressola han considerat que el millor suport que els poden donar des de Catalunya és que es defensi el català diàriament i que els habitants del sud de França, quan passin la frontera, puguin veure que és una "llengua viva".

Ho ha dit el president de La Bressola, Guillem Nivet, aquest dimecres durant la seva compareixença en la Comissió de Política Lingüística del Parlament, en la qual ha cridat a "defensar la llengua catalana cada dia i el màxim possible".

Ha explicat que La Bressola celebrarà d'aquí a uns mesos els seus 50 anys i que actualment compta amb 7 escoles i 2 centres de secundària, i ha insistit que "la situació de la llengua i la identitat a la Catalunya Nord és molt complicada i molt fràgil".

Ha assegurat que, tot i que hi ha hagut una reculada de l'ús vehicular del català i s'ha perdut la transmissió familiar, les llistes d'espera de La Bressola "no deixen de créixer".

"La Bressola respon a la demanda popular d'una part important de la societat nord-catalana. Per nosaltres, no poder donar una resposta positiva a aquestes demandes és un drama absolut", ha lamentat, a causa de la situació econòmica que tenen actualment.

"UNA LLENGUA QUE TÉ FUTUR"

Sobre com es pot ajudar l'entitat des de Catalunya, ha assenyalat que els recursos econòmics sempre faciliten les coses, en les seves paraules, però que, per ell, més que amb diners és important que des de Catalunya es defensi el català i que es vegi que és una llengua que "té futur i és parlada per milions de ciutadans".

"La nostra tasca té sentit si la llengua catalana té futur. A Occitània no tenim cap suport d'una població que tindria l'occità com a llengua natural. Malauradament, s'està transformant en una llengua folkloritzada", ha apuntat.

SITUACIÓ FINANCERA

D'altra banda, el president de l'Associació d'Amics de La Bressola, Geoffrey Lourdou, ha explicat que el 2020 van començar a tenir un "desequilibri" entre ingressos i despeses, quan es van reduir les subvencions per part de l'Ajuntament de Perpinyà que suposaven 60.000 euros.

També diu que la pandèmia "va provocar una inflació desbocada" i que, tot i que el Ministeri d'Educació francès finança una part del personal, hi ha una altra part que han d'assumir ells, a més que amb la revaloració salarial dels darrers 4 anys, les despeses s'han incrementat molt però no els ingressos.

"Mantenir un patrimoni lingüístic de la Catalunya Nord, com és la llengua catalana, l'assumim nosaltres, des d'una associació, quan l'hauria d'assumir directament l'Estat francès", ha criticat.

CONVERSES

Nivet ha explicat que la Regió Occitana els ha confirmat que "hi hauria un ajut excepcional per a aquest any" amb l'objectiu de tornar a impulsar una dinàmica de progressió de l'entitat.

També informa que el Departament dels Pirineus Orientals els ha acceptat participar en una reunió amb la Regió Occitana per tractar aquesta situació, que seria a finals de febrer o principis de març.