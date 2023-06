Reprenen la recerca de la desapareguda a Ullastrell (Barcelona) durant les pluges del 13 de juny

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han reprès aquest dilluns al matí la recerca de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) durant les pluges del 13 de juny, després d'haver-la aturat la setmana passada.

En el dispositiu de recerca hi participen un total de 26 dotacions i les unitats de seguretat ciutadana, canina i de subaqüàtics dels Mossos d'Esquadra, han detallat els Bombers en un tuit recollit per Europa Press.

Els equips d'emergències han establert dues zones d'operacions, una de les quals als voltants de Viladecavalls (Barcelona) i l'altra a la part meridional del riu Llobregat.

Van trobar roba de la desapareguda que els donaven indicis que viatjava dins el cotxe situat en una riera seca de la zona de Can Font on dies abans van trobar el cadàver d'un home.

El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Hector Serrat, va explicar als mitjans que l'aigua va baixar amb molta energia i "va ser com una centrifugadora, per la qual cosa el cotxe va quedar molt malmès, igual que el cos que hi havia dins".