Es reprèn el servei de la línia RL4 de Rodalies en tot el seu recorregut

Passatgers en l'Estació de Fabra i Puig, a 26 de gener de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
El servei de la línia RL4 de Rodalies s'ha reprès aquest dissabte al matí en tot el seu recorregut després de finalitzar els treballs de manteniment i de prevenció en la infraestructura.

Així ho ha informat la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en un missatge a X, en el qual ha destacat que se segueix avançant per reprendre el servei de Rodalies: "Hem treballat de manera incansable per avançar i posar línies en funcionament", ha dit.

Rodalies ha informat també via X que el servei es presta amb tren entre Lleida Pirineus i Manresa (Barcelona), i entre Manresa i Terrassa (Barcelona) es presta mitjançant servei de tren llançadora de la línia R4 i existeix també servei complementari per carretera.

