Es reprèn el servei de la línia RL4 de Rodalies en tot el seu recorregut

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El servei de la línia RL4 de Rodalies s'ha reprès aquest dissabte al matí en tot el seu recorregut després de finalitzar els treballs de manteniment i de prevenció en la infraestructura.
Així ho ha informat la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en un missatge a X, en el qual ha destacat que se segueix avançant per reprendre el servei de Rodalies: "Hem treballat de manera incansable per avançar i posar línies en funcionament", ha dit.
Rodalies ha informat també via X que el servei es presta amb tren entre Lleida Pirineus i Manresa (Barcelona), i entre Manresa i Terrassa (Barcelona) es presta mitjançant servei de tren llançadora de la línia R4 i existeix també servei complementari per carretera.