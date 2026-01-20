Es reprèn l'R11 i l'RG1 entre Caldes de Malavella i Girona després del tall per un arbre a la via

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona han recuperat el servei per una de les vies aquest dimarts cap a les 10.35 hores després del tall provocat per la presència d'un arbre a les vies.
La caiguda de l'arbre ha obligat a tallar el servei des d'aquest dimarts a les 8.53 hores, ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
Han afegit que els trens que circulen entre le sdues localitats encara poden registrar retards.