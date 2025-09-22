Es reprèn la circulació a l'R5 d'FGC entre Monistrol i Sant Vicenç-Castellgalí (Barcelona)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R5 de Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre les estacions de Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç - Castellgalí (Barcelona) s'ha reprès aquest dilluns a les 8.12 hores després de tallar-se el servei a les 6.19 hores.
El motiu de la incidència ha estat la caiguda d'una pedra que ha obstaculitzat la via a causa de les fortes pluges d'aquest diumenge, informa FGC en un missatge a X recollit per Europa Press.
En una altra publicació a X recollida per Europa Press, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del pla Ferrocat a causa de la incidència.