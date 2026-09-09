Es reprèn la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després de reparar la catenària

Diego Radamés - Europa Press
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona s'ha reprès aquest dimecres a les 12.48 hores un cop reparada la catenària avariada a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) pels efectes del temporal a Catalunya.
Així ho ha informat Adif en una anotació a X després d'haver tallat temporalment la línia durant prop de dues hores per evitar que augmentessin els retards dels trens.
Ha calgut tallar la tensió elèctrica a la catenària per poder-la reparar.