Es reprèn amb més de 3 hores de retard la taula sectorial entre Educació i els sindicats amb Niubó

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La taula sectorial de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat s'ha reprès aquest divendres cap a les 18.45, amb més de 3 hores de retard del previst inicialment (que era a les 15.30) després del recés, i torna a comptar amb la consellera Esther Niubó, com al matí.
Es tracta de la vuitena trobada entre el Departament i les organitzacions sindicals representades en la taula sectorial per abordar les millores laborals que exigeixen els docents, que aquesta tarda se centraran en la matèria salarial, un dels aspectes en el qual més està costant que arribin a un acord.
Abans de començar la reunió, el Departament s'ha volgut reunir amb cadascun dels sindicats convocants del cicle de mobilitzacions, començant per Ustec·Stes i Aspepc·Sps, i seguint per CGT Ensenyament, La Intersindical i COS; com també amb CCOO Educació i la UGT, organitzacions sindicals que van signar l'acord educatiu del mes de març amb el Govern.
Des d'aquest matí hi ha uns 50 docents concentrats a les portes del Departament, convocats pels sindicats impulsors del cicle de mobilitzacions, en suport als representants que estan negociant en la taula, i des de les 16.20 hores han tornat a tallar el tram de la Via Augusta davant la Conselleria i es manté una vegada començada la reunió.
Aquest divendres la jornada de vaga educativa ha estat al Baix Llobregat i el Penedès i les accions s'han centrat a l'abadia de Montserrat (Barcelona), on centenars de professionals educatius s'han concentrat i han bloquejat accessos, també de l'Aeri i el Cremallera, per reivindicar l'educació pública.
La Conselleria ha xifrat el seguiment de la vaga del personal docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria d'Educació i FP al Baix Llobregat i el Penedès d'aquest divendres en un 19,50% fins a les 17 hores, amb dades del 86,80% dels centres de treball amb personal cridat a vaga.