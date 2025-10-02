Reobren tots els carrils de l'AP-7 a Sant Cugat (Barcelona) després d'un accident amb un ferit greu

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha pogut reobrir tots els carrils aquest dijous cap a les 14.20 en direcció Tarragona, després d'un accident al voltant de les 11 en què un motorista ha resultat ferit greu.
Però l'autopista manté uns 10 quilòmetres de retencions i Trànsit recomana agafar com a alternativa la C-59 o la C-33, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'accident ha estat múltiple, ha afectat una moto, dos camions, una autocaravana, una furgoneta i un turisme, i hi han acudit dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos vehicles dels Bombers de la Generalitat, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).