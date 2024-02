Reobren parcialment l'AP-7 a Barcelona després de passar-hi màquines llevaneus

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

L'AP-7 al seu pas per diversos municipis de Barcelona s'ha reobert parcialment aquest dissabte a la nit després de passar-hi màquines llevaneus, ja que la calamarsada de la tarda posava en perill la circulació pel gel sobre la calçada.

Pocs minuts abans de les 21.00 encara hi havia circulació amb congestió entre Vallgorguina i Sant Celoni després de la reobertura, però seguia tallat el tram entre Villalba Saserra i Llinars del Vallès, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en el seu web.

Quant al tall de l'Eix Tranversal/C-25 per la neu de la tarda, just abans de les 21.00 seguia tallada de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) a Santa Coloma de Farners (Girona) en sentit Lleida, tram on la Conselleria de Territori de la Generalitat també ha dut màquines llevaneus, però ja s'havia reobert el tram de Santa Coloma de Farners a Folgueroles (Barcelona) en sentit Girona.