Reobren l'AP-7 en sentit sud a Riudellots de la Selva (Girona) després d'incendiar-se un camió

GIRONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació a l'AP-7 a Riudellots de la Selva (Girona) en sentit sud s'ha reobert després d'haver-se tallat en aquest tram per l'incendi d'un camió que transportava resines a la via al seu pas per Vilobí d'Onyar, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un tuit recollit per Europa Press.

L'AP-7 s'havia tallat en sentit sud a Riudellots de la Selva "perquè els bombers puguin treballar" en l'incendi, i el SCT també ha assenyalat que el camió incendiat transportava 20 tones de resines, que són matèries considerades perilloses.

El foc al vehicle ha començat a les 14.10 hores quan circulava en sentit nord, i ha obligat a activar l'alerta Transcat per la càrrega que transportava i a fer desviaments a l'AP-7 en sentit nord per la sortida 9 de Maçanet de la Selva cap a la C-35 i l'A-2.