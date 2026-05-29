Reobre la Via Augusta de Barcelona després de l'acord i els docents clamen contra Niubó

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La Via Augusta de Barcelona ha quedat reoberta cap a les 22.15 hores després de l'acord entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, després del qual alguns docents han clamat contra la consellera d'Educació amb càntics de 'Niubó dimissió'.
Els professors portaven tallant la Via Augusta des de les 16 hores, com a protesta en el marc de les negociacions entre el departament i els sindicats per a les millores laborals.
Entre altres, l'acord contempla una millora salarial de 400 euros mensuals en 4 anys, amb una pujada de 50 euros en un nou complement a docents i la convocatòria de places de càtedres.