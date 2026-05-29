Reobre la Via Augusta de Barcelona després de 3 hores i els docents la tornaran a tallar a les 15.30

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La circulació per la Via Augusta de Barcelona s'ha reobert cap a les 13.30 després de 3 hores tallada pels docents que s'han concentrat davant la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat en protesta per la proposta que el Departament fa als sindicats en la taula sectorial, i la tornaran a tallar després del recés de la reunió, a partir de les 15.30.
Segons informen fonts sindicals, la via s'ha tallat cap a les 10.20 hores i s'ha reobert un cop acordat el recés de la taula fins a les 15.30, i la intenció dels docents és tornar-la a tallar quan es reprengui la reunió, per continuar exigint millores laborals i mostrar el seu suport als representants sindicals que aquest divendres negocien en la taula amb la consellera Esther Niubó.
Els docents concentrats davant el Departament cridaven lemes com 'Niubó dimissió', 'Lluitant també estem educant' i 'El 0-3 no pot més', durant la vuitena taula sectorial entre el departament i els sindicats per continuar abordant les millores que exigeixen els docents, i aquest divendres a la tarda se centraran en la qüestió salarial.