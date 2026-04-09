Reobre a última hora del dimecres l'R1 després de tallar-se per atropellament mortal a Vilassar (Barcelona)

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La línia R1 de Rodalies ha reobert a les 23 hores d'aquest dimecres després de tallar-se entre el Masnou i Mataró per l'atropellament mortal d'una persona a Vilassar de Mar (Barcelona), informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La circulació ha estat interrompuda a petició de les forces de seguretat abans de les 22 hores després de l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat de pas.
Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions amb parades intermèdies.