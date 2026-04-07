Reobre el tram de l'R4 de Rodalies tallat per l'accident de Gelida (Barcelona)

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
El tram de l'R4 de Rodalies entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia tallat per l'accident de Gelida (Barcelona) ha reobert des d'aquest dimarts a primera hora, han confirmat fonts de Renfe a Europa Press.
Fins a aquest dimarts només passaven trens de mercaderies i regionals i tornen a circular trens de passatgers després d'un acord assolit per Renfe i els sindicats de maquinistes, segons ha avançat '3Cat'.
El descarrilament d'un tren de la línia R4 de Rodalies el 20 de gener a la nit a Gelida (Barcelona) va causar un mort --un maquinista en pràctiques--, cinc ferits greus, sis menys greus i 26 lleus.