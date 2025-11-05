Reobre totalment l'AP-7 a l'Aldea (Tarragona) després de reparar-se l'asfalt malmès per un camió cremat

TARRAGONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha pogut reobrir tots els carrils aquest dimecres cap a les 13.00 hores a l'Aldea (Tarragona) després d'acabar-se les tasques de reparació de l'asfalt, ja que el camió incendiat d'aquest dimarts el va deixar malmès sense poder-hi circular en un dels carrils.
Per això, el Servei Català de Trànsit (SCT) dona per normalitzada la circulació en sentit sud després que dimarts s'arribessin a formar retencions de fins a 10 quilòmetres, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
De fet, dues grues van estar treballant dimarts a la tarda per retirar les restes del camió calcinat.