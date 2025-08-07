Reobre tota l'AP-7 a Sant Cugat (Barcelona) després d'un accident que ha deixat 3 ferits lleus

BARCELONA 7 ago. (EUROPA PRESS) -
Els cinc carrils de l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentit Tarragona han estat reoberts sobre les 10.53 hores d'aquest dijous després de l'accident que ha obligat a tallar 3 d'ells i que ha deixat 3 ferits lleus.
Arran de l'accident, que s'ha produït sobre les 9.06 hores i en què un cotxe ha bolcat, un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha aterrat enmig de via per tractar als ferits, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Encara es registren 9 quilòmetres de retencions en la carretera.