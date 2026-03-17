Reobre l'A-7 a Tarragona després del tall per la vaga dels docents, que van al centre de la ciutat

TARRAGONA 17 març (EUROPA PRESS) -
L'A-7 s'ha reobert en tots dos sentits de la marxa aquest dimarts cap a les 12 després que la manifestació dels docents en vaga tallés la circulació a l'altura de Tarragona, i després han començat a anar al centre de la ciutat per protestar a la plaça Imperial Tàrraco, informen fonts del Servei Català de Trànsit a Europa Press.
La protesta ha començat vora les 8 quan s'han tallat els accessos al Port de Tarragona per l'A-27, tot i que durant el matí s'han reobert.
La columna de manifestants s'havia desplaçat des d'aquest punt fins a l'A-7, on els vehicles no han pogut circular durant una hora.