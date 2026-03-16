Reobre la Ronda de Dalt de Barcelona en ambdós sentits després del tall per la vaga de docents

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La Ronda de Dalt de Barcelona a l'altura de la plaça Karl Marx ha reobert pocs minuts abans de les 8 hores després del tall provocat per la vaga de docents d'aquest dilluns.
Arran de l'incident s'acumulen 6 quilòmetres de cues en sentit nord i 3 quilòmetres en sentit sud, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segueixen tallades l'A-2 a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona i la C-31 a Badalona en sentit sud i també a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentit nord.