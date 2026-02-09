Reobre de matinada tota l'AP-7 a Martorell (Barcelona) en sentit sud després dels treballs

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a Martorell (Barcelona) en sentit sud ha reobert aquest dilluns de matinada després de finalitzar les obres que han mantingut tallada la via.
Els vehciles circulen amb normalitat i no hi ha retencions a la via, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'accident ferroviari que va causar la mort d'un maquinista en pràctiques el passat 20 de gener va provocar la caiguda d'un mur de contenció de la carretera sobre les vies, per la qual cosa es va tallar l'AP-7.