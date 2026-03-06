Reobre de matinada l'AP-7 al Vendrell (Tarragona) després del tall per l'incendi d'un camió

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 6 març (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 al Vendrell (Tarragona) en sentit Barcelona ha reobert sobre les 5.44 d'aquest divendres després del tall provocat per l'incendi d'un camió aquest dijous sobre les 19.20 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El conductor del camió ha resultat il·lès i els Bombers de la Generalitat han treballat amb 5 dotacions en l'extinció del foc, han assenyalat els Bombers en una altra anotació a 'X'.
Encara hi ha un carril tallat per retirar el vehicle accidentat.