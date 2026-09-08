Reobre l'N-340 a Amposta (Tarragona) amb lentitud i aturades després del tall dels docents

TARRAGONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
L'N-340 ha reobert la circulació aquest simarts cap a les 12.30 hores a Amposta (Tarragona) després del tall dels docents en vaga, tot i que encara hi ha lentitud i aturades en tots dos sentits de la marxa.
Ho ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press, després que la carretera hagi estat tallada aproximadament durant una hora per la manifestació dels professors.
Durant la jornada s'han produït diversos talls (ja aixecats) en altres carreteres com l'AP-7, C-32, C-55 i C-60, a més de les rondes de Barcelona.