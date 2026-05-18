Reobre una de les vies de l'R2 Sud entre Sitges i Vilanova (Barcelona), però circula amb demores

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R2 Sud entre Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) s'ha pogut reprendre aquest dilluns al matí per una de les vies després que l'atropellament d'una persona obligués a tallar el flux de trens a les 8.57 hores, si bé els combois circulen amb certs retards.
Segons ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press, l'atropellament s'ha produït a la sortida de l'estació de Vilanova en direcció Barcelona.
Per això, s'ha establert un servei alternatiu de transport amb transbords per carretera en el tram afectat.