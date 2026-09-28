Reobre l'Avinguda Meridiana de Barcelona després d'una hora de tall per la protesta en habitatge

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'Avinguda Meridiana de Barcelona en sentit Barcelona a l'altura del centre comercial Hipercor s'ha reobert sobre les 9 hores després d'una hora de tall per la protesta de sindicats d'habitatge que demanen 'el decret Maricarmen', després del desnonament de la dona madrilenya de 87 anys del barri de Retiro de la capital espanyola.
Ho han confirmat fonts municipals a Europa Press, que han explicat que també s'ha reobert el tall del carrer Creu Coberta al barri d'Hostafrancs del districte de Sants-Montjuïc, els dos més "importants" del dia.
Aquest dilluns el Sindicat de Llogateres i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya han previst accions sorpresa des de primera hora com a avantsala a la concentració de les 19 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya de la capital catalana per la participació en un acte del president del Govern central, Pedro Sánchez.