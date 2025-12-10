Reobre l'AP-7 al Vendrell (Tarragona) en sentit sud després del tall per l'accident múltiple

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)
TARRAGONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 al Vendrell (Tarragona) s'ha reobert aquest dimecres cap a les 14.00 hores després d'estar tallada per l'accident múltiple amb 17 vehicles implicats aquest dimarts a la nit, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Concretament, el tall es va establir des de la sortida 31 i s'han fet desviaments cap a l'A-7 i l'N-340, i ara l'autopista registra uns 5 quilòmetres de retencions de Santa Oliva fins al Vendrell en sentit sud.
D'altra banda, al punt de l'accident, a Roda de Berà (Tarragona), hi ha un carril tallat en cada sentit per dur a terme les tasques de neteja de la via i es registra intensitat en tots dos sentits.