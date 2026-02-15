Reobre l'AP-7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentit nord

Kike Rincón - Europa Press
TARRAGONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha reobert aquest diumenge sobre les 17 el seu tram entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentit nord, que s'havia tallat després de bolcar un camió dissabte, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Al matí ja s'havia aixecat als camions de més de 7,5 tones la prohibició de circular per l'AP-7 de L'Arboç a Ulldecona (Tarragona), després que el SCT els restringís el pas dissabte pel vent.
Poc abans de les 18, la neu o el vent obliga a tenir tallades la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida), on hi ha risc d'allaus, i la BV-4024 a Coll de Pal (Barcelona), i calen cadenes a la C-142b per accedir al Pla de Beret (Lleida) i la BV-4031 en el Coll de la Creueta (Barcelona).