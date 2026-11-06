Reobre l'AP-7 a Subirats cap a Barcelona amb un carril tallat després d'un accident múltiple

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 ha pogut reobrir aquest divendres a la tarda a l'altura de Subirats (Barcelona) en direcció Barcelona amb un carril tallat després d'un accident múltiple, tot i que un dels carrils està tallat, segons informa el Servei Català de Trànsit.
El sinistre s'ha produït cap a les 18.30 hores i l'autopista registra retencions d'uns 5 quilòmetres.
D'altra banda, la C-17 també està tallada entre Gurb i Vic (Barcelona) en sentit sud per un accident entre tres turismes, la qual cosa també està provocant retencions.