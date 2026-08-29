Reobre l'AP-7 al Papiol (Barcelona) cap a Barcelona després de l'accident múltiple

BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a l'altura del Papiol (Barcelona) en sentit Barcelona ha reobert aquest dissabte més de 3 hores després de l'accident múltiple que hi ha hagut sobre les 16, encara que en reobrir-se hi ha hagut congestió del trànsit.
Sobre les 19.45, la situació ha quedat "normalitzada" a l'AP-7 entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol en sentit Barcelona, per enllaçar amb la B-23, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) via X.
9 persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític, per aquest accident de tres turismes, informa el SEM.