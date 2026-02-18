Reobre l'AP-7 entre Mollet i la Roca (Barcelona) després del tall provocat per un accident

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 entre Mollet del Vallès i la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit Tarragona ha reobert tots els carrils aquest dimecres sobre les 8.22 hores després del tall provocat a les 7.11 hores per un accident amb dos turismes implicats.
Arran de l'incident encara s'acumulen 10 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Tots dos turismes accidentats es troben en el voral de la via a l'espera de ser retirats.