Reobre un carril de l'AP-7 a Subirats (Barcelona) després del tall per accident múltiple

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reobert un carril de l'AP-7 en sentit sud a Subirats (Barcelona) aquest dijous sobre les 9.14 hores després del tall per accident múltiple de les 7.46 hores.
Arran del succés hi ha dos carrils tallats i 10,5 quilòmetres de cues, ha informat el SCT en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segons les primeres informacions, un camió ha perdut part de la càrrega de fem sobre la calçada, la qual cosa ha provocat que dos camions i diversos turismes s'hagin vist implicats en col·lisions posteriors.