Reobre un carril de l'AP-7 a l'Ametlla de Mar (Tarragona) en sentit sud després del tall

BOMBERS DE LA GENERALITAT
TARRAGONA 3 març (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 a l'Ametlla de Mar (Tarragona) en sentit sud ha reobert un carril aquest dimarts sobre les 9.08 hores després del tall provocat per un camió accidentat que ha quedat travessat a la via sobre les 4.40 hores.
Arran de l'accident, del qual el conductor del camió ha sortit il·lès, segueix tallat un dels carrils per retirar el vehicle, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant el tall s'han fet desviaments per la sortida 281 i s'han activat 2 dotacions dels Bombers de la Generalitat.