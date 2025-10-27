Reobre un carril a l'A-2 a Corbera (Barcelona) després de retirar un vehicle incendiat

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'A-2 a Corbera de Llobregat en direcció Barcelona ha pogut reobrir un dels carrils aquest dilluns cap a les 13.00 després de retirar un vehicle incendiat que ha obligat a tallar la via a les 7.30, informa el Servei Català de Trànsit en un missatge a X recollit per Europa Press.
No obstant això, les tasques de neteja a la via han generat retencions que a les 13.44 són d'uns tres quilòmetres, per la qual cosa la circulació es va normalitzant en espera que reobri totalment.
La mateixa via en direcció Lleida ha registrat un accident entre un camió, una furgoneta i un turisme, que ha obligat a tallar dos carrils, però ja s'han pogut reobrir.