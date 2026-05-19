Publicat 19/05/2026 10:03

Reobre la C-17 a Montcada i Reixac (Barcelona) després del tall per la vaga dels docents

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

La C-17 a Montcada i Reixac (Barcelona) s'ha reobert aquest dimarts cap a les 8.50 hores després del tall provocat per la sisena jornada de vaga dels docents.

La via ha estat tallada al voltant d'una hora i arran de l'incident s'han registrat fins a 3 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Aquesta jornada la vaga educativa és territorialitzada al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental (Barcelona).

