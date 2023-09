Reoberts tots els carrils de l'AP-7 a Sant Cugat (Barcelona) en sentit Tarragona

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

Tots els carrils de l'autopista AP-7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentit Tarragona estan reoberts, després de reobrir l'únic carril que continuava tallat aquest dissabte al matí a causa del camió calcinat divendres a la nit.

D'aquesta manera, l'AP-7 no registra retencions i ha recuperat la normalitat en aquest tram, que ja està net, han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

El camió --que no transportava mercaderies perilloses ni ha provocat ferits-- va començar a cremar per un accident per envestida; va quedar totalment calcinat i el foc ja estava apagat passades les 21.30 hores, si bé Bombers hi va continuar treballant.