Reobertes 4 de les 5 vies tallades per l'episodi de pluges al sud de Catalunya

TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Quatre de les cinc carreteres que s'han tallat arran de les inundacions provocades per l'episodi de pluges que afecta el sud de Catalunya aquest dilluns han estat reobertes al migdia.
En concret, s'ha reobert l'N-340 entre la Ràpita i Alcanar (Tarragona); la C-12 entre Amposta i Tortosa; la TV-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia (Tarragona) i la TV-3048 a Amposta (Tarragona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Encara continua tallada la TV-3314 entre Godall i Ulldecona (Tarragona).