Reobertes les 4 vies barcelonines tallades per una manifestació, entre les quals la ronda Litoral

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Les 4 vies que havien estat tallades per una manifestació aquest dijous entre les 7:00 i les 8:01 hores --entre les quals la ronda Litoral de Barcelona a la sortida 18B direcció a Mercabarna-- s'han reobert entre les 9:03 i les 9:12 hores.
En concret, a més de la ronda Litoral, també s'havien tallat les sortides de la C-32 de Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); la C-25 entre Sant Fruitós de Bages i Sallent (Barcelona) i la BV-4511 a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Continua tallada la BP-5107 a Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) arran d'un accident des de les 8:06 hores.