Reoberta totalment l'AP-7 a Vilablareix (Girona) després del tall dels docents en vaga

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 19 març (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 s'ha pogut reobrir totalment a Vilablareix (Girona) en sentit nord després que els docents en vaga hagin tallat la via en tots dos sentits de la marxa cap a les 10.30 hores, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) via X.
D'altra banda, fonts del sindicat de professors Ustec·Stes informen a Europa Press que han tallat l'N-II davant l'estació de tren a Mataró (Barcelona), també en el marc de la vaga que es duu a terme aquest dijous a Girona, el Maresme i el Vallès (Barcelona).
Finalment, les protestes també han afectat durant el matí la C-58 a Sant Quirze del Vallès (Barcelona) i la C-32 entre Mataró i Argentona.