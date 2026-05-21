Reoberta l'A-7 a Tarragona després de la concentració de docents

TARRAGONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
L'A-7 i els seus accessos a Tarragona tornen a estar oberts després de la concentració de docents que aquest dijous cap a les 16.30 ha tallat la via en tots dos sentits.
Cap a les 15 hores ja s'havien tancat els accessos a l'A-7 en el mateix punt per "regulació del trànsit" després de detectar un grup de mestres que s'estaven manifestant a la zona, segons informen fonts del Servei Català de Trànsit (STC) a Europa Press.
Durant aquesta jornada, la vaga educativa té lloc a Tarragona i les Terres de l'Ebre, i durant aquest dijous al matí els manifestants han tallat l'N-240 i posteriorment s'han desplaçat fins al centre de la ciutat.