Publicat 23/06/2026 16:08

Reoberta l'A-2 en sentit Barcelona després d'estabilitzar-se l'incendi de Sant Andreu de la Barca

Incendi de vegetació a Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació a l'A-2 a l'altura de Castellbisbal (Barcelona) ha quedat reoberta aquest dimarts a la tarda, després que un incendi de vegetació a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que ja està estabilitzat, hagi obligat a tallar el trànsit d'aquesta via en sentit Barcelona, han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

Les mateixes fonts han assenyalat que s'ha reobert la circulació d'un dels carrils i que hi ha retencions de quatre quilòmetres.

Els Bombers de la Generalitat, que treballen en l'extinció de les flames amb set dotacions terrestres i un helicòpter bombarder, han informat que l'incendi afecta un solar erm d'una hectàrea, entre un polígon industrial i l'A-2.

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