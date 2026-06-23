Reoberta l'A-2 en sentit Barcelona després d'estabilitzar-se l'incendi de Sant Andreu de la Barca

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació a l'A-2 a l'altura de Castellbisbal (Barcelona) ha quedat reoberta aquest dimarts a la tarda, després que un incendi de vegetació a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que ja està estabilitzat, hagi obligat a tallar el trànsit d'aquesta via en sentit Barcelona, han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
Les mateixes fonts han assenyalat que s'ha reobert la circulació d'un dels carrils i que hi ha retencions de quatre quilòmetres.
Els Bombers de la Generalitat, que treballen en l'extinció de les flames amb set dotacions terrestres i un helicòpter bombarder, han informat que l'incendi afecta un solar erm d'una hectàrea, entre un polígon industrial i l'A-2.