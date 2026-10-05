Reoberta la ronda de Dalt a Santa Coloma i Via Júlia (Barcelona) després d'un tall per inundacions

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La situació a la ronda de Dalt (B-20) de Barcelona s'ha normalitzat aquest dilluns cap a les 12.20 hores i s'ha pogut recuperar el trànsit a Santa Coloma de Gramenet cap a Montgat i a Via Júlia en sentit Llobregat, punts que s'han tallat vora les 11.00 hores per unes inundacions.
La pluja també ha provocat congestions d'entrada i sortida de Barcelona per la C-58 i la C-33 per acumulació d'aigua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a X.
Al Vallès Oriental, comarca especialment afectada per la pluja, hi ha 14 quilòmetres de congestió i aturades a l'AP-7 entre Montmeló i Llinars del Vallès en sentit sud.
D'altra banda, està tallada la C-60 a la Roca del Vallès per enllaçar amb l'AP-7.
Finalment, estan tallades la BV-5159 entre la Roca i Vilanova del Vallès, i la C-352 a les Franqueses del Vallès (Barcelona).