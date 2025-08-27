Reoberta la Ronda de Dalt de Barcelona a Via Júlia després d'estar tallada per un accident

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que la Ronda de Dalt de Barcelona torna a estar oberta a la Via Júlia en sentit Llobregat després que estigués tallada des d'aproximadament les 07.30 hores d'aquest dimecres a causa d'un accident.
En un missatge a 'X', recollit per Europa Press, el SCT explica que segueix havent-hi lentitud en la circulació i parades des del Nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron.
D'altra banda, afirma que la situació està normalitzada de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentit Besòs.