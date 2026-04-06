Reoberta per complet la C-32 a Gavà (Barcelona) afectada per un incendi

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La carretera C-32 a l'altura de Gavà (Barcelona) ha reobert completament en tots els seus carrils en direcció Barcelona aquest dilluns sobre les 15.15 hores, després d'haver limitat la circulació a un únic carril per un incendi de vegetació que ha afectat a un marge de la via.
Segons ha informat el Sevei Català de Trànsit via X, la situació està normalitzada en aquest punt després d'haver-se registrat retencions a causa d'aquest incendi entre Gavà i Castelldefels (Barcelona).
Els Bombers han desplaçat 7 dotacions a aquest punt i han informat que l'incendi, a més de cremar el marge de la via, ha generat un focus secundari al Parc Agrari del Baix Llobregat.