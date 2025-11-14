Reoberta l'N-II a Pontós (Girona) després del tall per manifestació

GIRONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'N-II entre Pontós i Garrigàs (Girona) ha quedat reoberta en tots dos sentits aquest divendres a les 8.27 hores després del tall per manifestació.
La via estava tallada des d'aquest divendres a les 5.47 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segueix tallada l'N-141 a Bossòst (Lleida) en tots dos sentits des d'aquest divendres a les 7.21 hores per la presència d'arbres caiguts a la via, i es registren 5 quilòmetres de cues per la incidència.